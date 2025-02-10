Виплавка сталі в Україні зросла після піврічного падіння

У січні 2025 року українські металургійні підприємства наростили випуск сталі та чавуну.

Про це повідомляє "Укрметалургпром".

Добове виробництво сталі сягнуло 19 700 т, тоді як у грудні цей показник становив 17 600 т. Це найкращий результат із червня 2024 року, коли виплавка досягла 24 500 т.

У січні загальний обсяг виробництва сталі зріс на 12% у порівнянні з груднем – до 611 000 т. Випуск чавуну збільшився на 5%, до 595 000 т. А ось виробництво прокату, навпаки, знизилося на 0,2%, склавши 480 000 т.

Якщо порівнювати з січнем 2024 року, виробництво сталі зросло на 12,3%, чавуну – на 7,2%, прокату – на 6%.

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Нагадаємо:

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді 2024 року виробили 7,03 млн тонн сталі, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас, падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.

Україна піднялася з 21-го на 20-те місце в рейтингу 71 країн, найбільших виробників сталі.