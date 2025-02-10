Суд повернув "королю контрабанди" арештоване обладнання

Шевченківський суд м. Києва повернув арештоване БЕБ обладнання, що використовувалося для виготовлення нелегального тютюну.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, мова йде про компанію "відомого діяча тіньового фронту Альперіна", а прізвище судді - Бугиль.

Під час обшуку було вилучено 1,2 млн сигарет з підробленими марками акцизного податку.

"Суд вирішив захистити "бізнес", що краде у армії гроші у війну", - зазначив Гетманцев.

"Хочу звернутися до суддів, які чесно виконують свою роботу. Друзі, ми знаємо, що ви є і поважаємо вас за принциповість. Але поки ваші "колеги" творять таке і не отримують адекватну реакцію передусім від вас самих, дискредитованою є вся судова система. І жодної довіри від суспільства до неї немає", - написав нардеп.

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Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки на виробництві та складах тютюнового підприємства, яку пов’язують із "відомим підсанкційним одеським контрабандистом". За даними джерел ЕП мова йде про Вадима Альперіна. Його називають "королем контрабанди".