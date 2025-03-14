Новини 14 березня: Росія продає нафту за криптовалюту, Болгарія готова продати реактори для ХАЕС

Про нафту РФ: Росія почала використовувати криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обходити західні санкції.

Про реактори для ХАЕС: У Болгарії на урядовому рівні готується рішення щодо продажу Україні реакторів для Хмельницької атомної станції.

Про військовий збір: Упродовж 2024 році українські платники податків перерахували до бюджету 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року – вже 22,1 млрд грн.

Про агросектор Росії та Білорусі: Комітет постійних представників ЄС погодив мандат для переговорів із Європарламентом щодо запровадження нових мит на агропродукцію та добрива з Росії та Білорусі.

Про ціни на нафту: Ціни на нафту відновилися 14 березня після втрат понад 1% на попередній сесії, частково через зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б повернути більше поставок енергоресурсів із Росії.

Про угоду зі США. Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами.

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Гаряча Арктика: як Росія виграє в США перегони за домінування в регіоні

США та Канада програють Росії та Китаю перегони за домінування у арктичному регіоні. До чого це може призвести?