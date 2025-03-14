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В Україні надходження військового збору за два місяці зросли майже в чотири рази

Віктор Волокіта — 14 березня, 15:10
В Україні надходження військового збору за два місяці зросли майже в чотири рази
НБУ

Упродовж 2024 році українські платники податків перерахували до бюджету 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року – вже 22,1 млрд грн.

Про повідомили у Державній податковій службі, передає Укрінформ.

"За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 198 465,34 тис. грн військового збору", – йдеться у відповіді на запит агентства.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року (5,99 млрд грн).

У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися так:

  • від доходів фізичних осіб – 19,1 млрд грн;
  • від фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) – 1,36 млрд грн;
  • від юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) – 30,1 млн грн;
  • від фізичних осіб за результатами річного декларування – 273 млн грн;
  • від розміщення ОВДП (зокрема фізичними особами) та із нарахувань на соціальні виплати – 1,37 млрд грн.

Нагадаємо:

У кінці 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків, зокрема й військового збору – з 1,5% до 5%. Зміни почали діяти з 1 січня 2025.

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