Посли ЄС погодили жорсткіші мита на сільгосппродукцію з РФ і Білорусі

Комітет постійних представників ЄС погодив мандат для переговорів із Європарламентом щодо запровадження нових мит на агропродукцію та добрива з Росії та Білорусі.

Про це йдеться на сайті Європейської ради, передає "Укрінформ".

"Як очікується, ці тарифи скоротять російські експортні надходження та обмежать здатність Росії фінансувати агресивну війну проти України", – йдеться у заяві Ради ЄС.

Раніше, у 2023 році, ЄС уже запровадив мита на частину російської агропродукції, проте вони покривали лише 15% експорту. Після остаточного ухвалення нових заходів під обмеження потрапить уся продукція.

Значна частина імпорту добрив в ЄС припадала на Росію – у 2023 році це становило 3,6 млн тонн, що принесло Кремлю 1,28 млрд євро. Нові тарифи поступово вводитимуть протягом трьох років із паралельною диверсифікацією постачання.

Повідомляється, що як тільки Європарламент схвалить заходи, Рада ЄС зможе затвердити їх остаточно.

Нагадаємо:

Європейський Союз обговорює розширення загороджувальних мит на аграрні та продовольчі товари, а також добрива з Росії та Білорусі.

Приблизно третина імпорту добрива карбаміду до ЄС надходить з РФ, а минулорічні обсяги були майже рекордними.