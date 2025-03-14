Ціни на нафту відреагували на зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні

Ціни на нафту відновилися 14 березня після втрат понад 1% на попередній сесії, частково через зменшення перспектив швидкого завершення війни в Україні, що могло б повернути більше поставок енергоресурсів із Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 46 центів, або 0,7%, до 70,34 доларів за барель після зниження на 1,5% на попередній сесії.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала $67,03 за барель, що на 48 центів або 0,7% більше, після того, як у четвер знизилася на 1,7%.

Правитель РФ Путін заявив у четвер, 13 березня, що Москва у принципі підтримує пропозицію США щодо припинення вогню в Україні, але вимагає низки роз’яснень і умов, які, здається, виключають швидке припинення бойових дій.

"Прохолодна підтримка Росією пропозиції про 30-денне припинення вогню з Україною знизила довіру щодо припинення вогню в короткостроковій перспективі", – сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

"Відчуття таке, що США не знімуть санкції, поки не домовляться про припинення вогню", - додав він.

Крім того, глобальна торгова війна, яка сколихнула фінансові ринки та викликала побоювання щодо рецесії, загострюється, коли президент США Дональд Трамп у четвер погрожував запровадити 200% мито на імпорт вина, коньяку та іншого алкоголю з Європи.

Міжнародне енергетичне агентство попередило в четвер, що глобальна пропозиція нафти може перевищити попит приблизно на 600 тис. барелів на добу цього року через зростання, яке очолюють США, і нижчий, ніж очікувалося, світовий попит.

"Макроекономічні умови, які лежать в основі наших прогнозів попиту на нафту, погіршилися протягом останнього місяця через ескалацію торговельної напруженості між США та декількома іншими країнами", - заявило МЕА.

Торгівельна війна, спричинена Трампом, і занепокоєння попиту вдарили по цінах на нафту минулого дня, хоча ймовірність зменшення російської нафти на світових ринках у найближчій перспективі забезпечила певну подушку під час торгів у п’ятницю.

"Більшість цінових прогнозів були спрямовані до зниження в короткостроковій перспективі, але геополітична напруженість все одно може спричинити перебої з поставками", - заявили аналітики ANZ у примітці для клієнтів.

Нагадаємо:

Російський експорт нафти дещо знизився у лютому після введення нового пакету санкцій США, водночас ціни на нафту РФ впали.