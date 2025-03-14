Новости 14 марта: Россия продает нефть за криптовалюту, Болгария готова продать реакторы для ХАЭС

О нефти РФ: Россия начала использовать криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией, чтобы обходить западные санкции.

О реакторах для ХАЭС: В Болгарии на правительственном уровне готовится решение о продаже Украине реакторов для Хмельницкой атомной станции.

О военном сборе: В течение 2024 года украинские налогоплательщики перечислили в бюджет 51,2 млрд грн военного сбора, а за первые два месяца 2025 года - уже 22,1 млрд грн.

Об агросекторе России и Беларуси: Комитет постоянных представителей ЕС согласовал мандат для переговоров с Европарламентом о введении новых пошлин на агропродукцию и удобрения из России и Беларуси.

О ценах на нефть: Цены на нефть восстановились 14 марта после потерь более 1% на предыдущей сессии, частично из-за уменьшения перспектив быстрого завершения войны в Украине, что могло бы вернуть больше поставок энергоресурсов из России.

О соглашении с США. Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и в дальнейшем планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.

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