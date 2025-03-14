Болгарія готова продати Україні реактори для Хмельницької АЕС: готують рішення

У Болгарії на урядовому рівні готується рішення щодо продажу Україні реакторів для Хмельницької атомної станції.

Про це на засіданні Верховної Ради в п'ятницю розповів міністр енергетики Герман Галущенко, пише LIGA.net.

За його словами, 10 березня був останній день, коли треба було відзвітувати в парламенті Болгарії про результати перемовин.

"Завдяки конструктивній частині Верховної Ради, яка підтримала відповідний законопроєкт, (у нас була) можливість провести відповідні перемовини в Болгарії. І відповідний звіт парламенту було надано", – сказав міністр.

"Минулий звіт, який був наданий в парламент [у 2024 році] і після якого ми просили продовжити дозвіл на перемовини, зазначав, що Україна не проявила жодної зацікавленості в реалізації цього проєкту", - розповів Галущенко.

Він наголосив, що цього разу у звіті підтверджена зацікавленість України, окреслені межі договору.

"Зараз буде рішення вже на урядовому рівні в Болгарії стосовно укладення договору, де будуть викладені всі аспекти", – розповів міністр.

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України 11 лютого проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Народний депутат Андрій Жупанин, коментуючи прийняття закону, звернув увагу, що документ погоджує тільки купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цей час $600 млн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про купівлю у Болгарії обладнання для блоків №3,4 Хмельницької АЕС.