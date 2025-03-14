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Росія почала продавати нафту Індії та Китаю за криптовалюту для обходу санкцій

Віктор Волокіта — 14 березня, 13:19
Росія почала продавати нафту Індії та Китаю за криптовалюту для обходу санкцій
Getty Images

Росія почала використовувати криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обходити західні санкції.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.

За їхніми словами, китайський або індійський покупець російської нафти платить торговельній компанії-посереднику в юанях або рупіях. Кошти надходять на офшорний рахунок і потім конвертуються в біткоїни, ефір або стейблкоїни Tether. Після цього криптовалюту виводять на інший рахунок і вже в Росії обмінюють на рублі.

Співрозмовники Reuters зазначили, що поки що схему з криптовалютою застосовують для відносно невеликого обсягу торгівлі російською нафтою, яку Міжнародне енергетичне агентство оцінює в $192 млрд на рік. Однак кількість подібних угод поступово збільшується.

При цьому Росія з великою часткою ймовірності продовжить використовувати криптовалюти в торгівлі нафтою, навіть якщо західні санкції буде знято і російським нафтовим компаніям знову дозволять використовувати долар.

За словами джерел агентства, криптовалюти - це зручний інструмент, який допомагає швидше виконувати операції і не стикатися з труднощами в міжнародних платежах.

Нагадаємо:

Державні нафтові компанії Китаю в березні відмовляються від російської нафти через нові санкції США, деякі повністю відмовляються від поставок.

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Росія почала продавати нафту Індії та Китаю за криптовалюту для обходу санкцій
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