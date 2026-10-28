ГУР знайшло компанії-творці російського Starlink: майже половина не під санкціями

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані 49 російських та білоруських компаній, залучених до ворожого проєкту низькоорбітальної супутникової системи широкосмугової передачі даних "Рассвет". 23 з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

Дані опубліковані на порталі War&Sanctions, йдеться у пресрелізі ГУР.

До кооперації з виробництва "Рассвету" увійшли IT-компанії, виробники мікроелектроніки, наукові центри, структури "Роскосмосу" та Міноборони РФ. 23 з 49 підприємств та установ, зокрема "Роскосмос", досі не перебувають під обмеженнями жодної з країн санкційної коаліції.

"Головним підприємством у реалізації проєкту є ТОВ "Бюро 1440", яке входить до IT-конгломерату "ИКС Холдинг", - йдеться у релізі.

За даними розвідки, підприємства холдингу постачають компоненти, виготовляють сонячні панелі, абонентське обладнання, друковані плати, електронні модулі та інші складові системи.

"Роскосмос" та інші підприємства аерокосмічної галузі РФ відповідають за:

розробку та виробництво ракет-носіїв і розгінних блоків;

електрореактивних двигунів та інших складових для супутників;

адаптацію;

підготовку до запуску;

виведення на орбіту.

Проєкт "Рассвет" курує безпосередньо керівник корпорації Дмітрій Баканов. Чиновник до моменту очолення структури, був керівником російського АТ "Спутниковая система "Гонец". Остання співпрацювала з британською компанією OneWeb та створювала спільне підприємство для розвитку послуг низькоорбітального супутникового зв'язку на російському ринку.

"Одним з інвесторів, який забезпечив фінансову підтримку розробки та створення системи "Рассвет", виступив банк ВТБ", - додали в ГУР.

Українська розвідка наголошує, що система "Рассвет" є передусім військовою системою зв'язку ворога. У перспективі росіяни планують її використовувати для забезпечення стратегічного зв'язку та управління військами, управління ударними платформами, дооснащення командних пунктів і військової техніки абонентськими терміналами, забезпечення бойового застосування БПЛА тощо.

Заплановане покриття передусім охоплює територію України та ЄС. За досягнення достатнього рівня покриття "Рассвет" може бути використаний у гібридних актах РФ проти інших країн.

Нагадаємо:

У серпні в Росії перенесли запуск першої партії низькоорбітальних супутників широкосмугового доступу до інтернету з 16 апаратів, який мав бути здійснений наприкінці минулого року компанією "Бюро 1440".