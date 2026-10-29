Дрони атакували місто у Башкортостані: біля хімзаводу, що працює на оборонку РФ, помітили дим

Українська правда

Моніторингові канали повідомляють про атаку безпілотників на російський Стерлітамак у Башкортостані, де лунають вибухи, а в районі "Башкирської содової компанії" здіймається дим.

Джерело: ASTRA, Exilenova+

Деталі: За повідомленнями моніторингових Telegram-каналів, дрони атакували Стерлітамак. Канали публікують фотографії та відео, на яких видно дим над містом. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та влучання.

ASTRA, дослідивши фотографії каналу Supernova+, визначив, що дим здіймається в районі "Башкирської содової компанії" — одного з найбільших хімічних комплексів Росії. Влада інформацію про можливе ураження підприємства не коментувала.

За даними видання, БСК входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ та є єдиним у Росії виробником терефталоїлхлориду.

Цю сполуку використовують для виготовлення арамідних матеріалів, з яких виробляють бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту військової техніки й авіації.

Інформації про масштаби можливих пошкоджень підприємства наразі немає.