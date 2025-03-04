Притула, где спутник? На что потратили 600 миллионов гривен донатов украинцев

ЭП публикует новые детали об украинских военных космических аппаратах и свежие фотографии российских объектов, которые были с него сделаны и ранее нигде не публиковались.

Кажется, что фраза "Украинцы, вы невероятные, мы купили спутник" от основателя "Фонда Сергея Притулы" прозвучала вечность назад. Кто-то успел забыть об одном из крупнейших сборов пожертвований на армию в истории Украины, а кто-то до сих пор не верит в существование этого космического аппарата и спрашивает в соцсетях: "Где спутник?".

Однако Главное управление разведки (ГУР) не забывает о его существовании ни на день. За время работы приобретенного фондом Притулы спутника украинские военные сделали 5,2 тыс. снимков, из которых 1 тыс. - только за последние полгода. По словам спикера ГУР Андрея Юсова, более 40% фотографий использовались для боевого поражения, а враг получил убытки на миллиарды долларов.

Собственная спутниковая разведка, да еще и от евросоюзовского разработчика (финская ICEYE), стала особенно актуальной на фоне приостановки американской военной помощи, которая включает в себя обмен разведывательными данными.

Аппараты компании ICEYE особенны тем, что они не фотографируют поверхность, а используют технологию Synthetic aperture radar (SAR). С высоты 500 км они запускают на Землю радиолокационные волны, которые отражаются от объектов и принимают их обратно, благодаря чему составляют максимально подробную картину происходящего на поверхности.

Радиолокационные волны могут проникать сквозь облака и даже некоторые укрытия, поэтому ГУР быстро получает изображение из любой точки планеты, в том числе ночью.

Программа оказалась успешной, поэтому Украина совместно с Германией масштабировала ее вдвое. Теперь разведчики оперируют двумя спутниками и имеют доступ ко всему "созвездию" компании ICEYE с десятками аппаратов.

3 марта представители ICEYE, посольства Германии, ГУР и "Фонда Сергея Притулы" презентовали макет спутника в Национальном музее истории Украины.

Спутник для ледоколов

"В момент своего основания в 2014 году компания не планировала работать для военных целей. Идея была в том, чтобы помогать судам-ледоколам проходить скандинавские районы", - рассказал ЭП представитель ICEYE Ник Ковальский.

Иронично, что первым заказом компании мог быть контракт от американской Exxon Mobil для сопровождения танкера с российской нефтью, который транспортировал ее по арктическому маршруту. Однако заказ на миллион долларов не состоялся, поскольку именно тогда РФ оккупировала украинский Крым и попала под первые санкции Запада.

SAR-снимок российских кораблей в бухте Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

Впоследствии оказалось, что SAR-спутники идеально подходят и для военных целей, ведь фиксируют объекты ночью и при облачной погоде, чего не могут сделать оптические модели.

Украина заинтересовалась SAR-разведкой и задумалась о необходимости иметь собственные спутники незадолго до начала большой войны. Как рассказал основатель компании ICEYE Рафал Моджевский, впервые глава украинской разведки Кирилл Буданов позвонил ему в декабре 2021 года с намерением купить спутник и уменьшить зависимость от снимков из-за рубежа.

SAR-снимок российского нефтеперерабатывающего завода Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

Определенный доступ к спутниковым снимкам компании ГУР имело еще в начале 2022 года и использовало их для подготовки к российскому вторжению. Покупка же космического аппарата была оформлена в середине 2022 года. Тогда Фонд Сергея Притулы по запросу Минобороны заключил соглашение с финской компанией за деньги, которые высвободились после общенационального сбора на турецкие беспилотники "Байрактар".

ICEYE имеет в Украине свое представительство, которое постоянно оказывает поддержку и следит за качеством фотографий. Сотрудничество с украинскими военными также помогает финской компании развивать собственные технологии. "Силы обороны Украины предоставляют нам важный фидбек, а мы делаем все возможное, чтобы им помогать, быстрее доставлять снимки, придумывать новые режимы и быть на связи 24/7", - отметил Ковальский.

Из открытых источников известно, что с начала партнерства с Украиной еще несколько стран и компаний заинтересовались технологиями ICEYE в оборонных целях.

SAR-снимок российских позиций ЗРК С300/400 Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

В мае 2022 года два спутника приобрела армия Бразилии. В 2023 году компания заключила партнерство с британской оборонной корпорацией BAE Systems. В 2024-м - с американским военным гигантом Lockheed Martin, а также продемонстрировала платформу для спутниковой разведки, которую изготовила по заказу армии Польши.

Также в 2024 году права на продажу спутников ICEYE для военных заказчиков на немецком и венгерском рынках получил концерн Rheinmetall. Эта же компания совместно с немецким правительством подарила Украине способности еще одного SAR-спутника и доступ ко всему "созвездию" компании.

Что сейчас имеет Украина

Таким образом, Украина располагает двумя спутниками ICEYE. Способности первого приобрели, в частности, за 600 млн грн донатов украинцев, второго - за средства Rheinmetall и правительства Германии. Важно, что компания предоставляет украинской разведке возможность получать снимки со всей сети спутников.

Между "владением" спутниками и доступом к снимкам со всего флота есть большая разница.

Один спутник в среднем делает 2,5 эффективного пролета в день над территорией Украины. Эти способности гарантированно закреплены за владельцем. Разведка может пользоваться своими двумя спутниками и в любое время получать данные о зоне, которая их интересует.

SAR-снимок российской транспортной авиации Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

Если говорить о получении снимков со всего флота компании, то здесь фотографий придется ждать дольше, ведь в очереди на спутники стоят другие клиенты.

Ковальский уточнил ЭП, что долгосрочное партнерство с Украиной позволяет получать снимки дешевле. К тому же у компании растет флот: в 2022 году в целом запустили 21 спутник, а на сейчас - 44. Это увеличивает шансы получить фото в нужном месте в нужный день.

По словам Сергея Притулы, разница во времени между получением данных со спутников партнеров и собственных отличается примерно в шесть раз.

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По словам Ковальского, приобретенный украинцами спутник будет служить Украине до тех пор, пока физически сможет работать. Его запустили в 2021 году, а гарантия от компании - три года. Соответственно, "народный спутник" уже перерабатывает свой ресурс, но до сих пор остается функциональным.

Дату запуска "немецкого" спутника не разглашают, как и сроки сделки по нему.

SAR-снимок российской понтонно-мостовой переправы Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

Один из примеров операций, связанных с этими спутниками, - потопление большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя. Сейчас ГУР использует спутники ICEYE не только для разведки объектов на территориях России и оккупированной части Украины.

"Задача ГУР - обеспечивать разведку врага везде, где бы он ни действовал. География разная, и российские объекты, которые используются для войны против Украины, сосредоточены не только на территории Украины и РФ", - ответил Юсов на вопрос об использовании спутников за пределами России и Украины.

Компания ICEYE продолжает развивать свои технологии. По словам Ковальского, если "народный спутник" - это версия 2.0, то сейчас актуально поколение 3.5. Они способны снимать с разрешением 25 см и видеть площадь 100х100 км.

Для сравнения: первый украинский спутник имеет разрешение 1 метр и охватывает площадь 15х15 км. Характеристики спутника, подаренного немцами, не разглашаются.

SAR-снимок российского железнодорожного состава Фото предоставлено Главным управлением разведки МО Украины для выставки Фонда Притулы "Народный Спутник"

В июле 2024 года Министерство обороны подписало меморандум с ICEYE об углублении сотрудничества в области космической разведки. Учитывая технологическое развитие финских спутников, Силы обороны будут иметь надежного партнера для получения разведывательных данных даже в случае прекращения американской помощи.