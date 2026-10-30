Новокуйбишевський НПЗ У Росії атакували дрони Fire Point

Українська компанія Fire Point підтвердила, що 30 жовтня Сили оборони України уразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області Росії за допомогою дронів FP-1.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Зафіксовано численні влучання по території заводу. Зокрема, одна з уражених установок — гідроочищення дизельного пального", - зазначили в Fire Point.

Підприємство має проєктну потужність переробки близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо:

Уранці 30 жовтня стало відомо, що у Новокуйбишевську Самарської області Росії горить НПЗ після атаки дронів.