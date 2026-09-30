Президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування штучного інтелекту на "суперінтелект" у межах спроби змінити імідж цієї технології на тлі закликів обмежити її розвиток.

Про це пише Politico.

Указ зобов'язує всі федеральні відомства США використовувати новий термін (або скорочення SI) під час згадки ШІ в публічній комунікації, на своїх вебсайтах, у звітах та нормативних документах.

Згідно з документом, Майкл Кратсіос, директор Управління з питань науково-технічної політики, також визначатиме, чи слід змінювати або розширювати офіційне визначення нового терміна.

Раніше Трамп неодноразово називав перебільшеними та "містифікацією" попередження про недостатній нагляд за компаніями-розробниками штучного інтелекту.

В указі зазначається, що термін "суперінтелект" краще відображає можливості цієї технології, яка стрімко розвивається і робить "набагато більше, ніж просто імітує чи автоматизує окремі аспекти людського інтелекту.

"У міру вдосконалення цих можливостей вони дедалі більше являють собою не просто штучний інтелект, а нову еру суперінтелекту.

Термінологія, яку використовує федеральний уряд, має відображати трансформаційний потенціал цих технологій і безмежні можливості, які вони створюють для американського народу", – йдеться в документі.

У сфері штучного інтелекту термін "суперінтелект" уже позначає особливий вид ШІ, який перевершує когнітивні здібності людини майже в усіх аспектах. Таку технологію поки що не створено.

Цей крок із перейменування відбувся через тиждень після того, як президент почав вживати новий термін на Генеральній Асамблеї ООН, відкидаючи заклики до посилення регулювання галузі.

Нагадаємо:

У вівторок Трамп опублікував документ, який його адміністрація назвала угодою щодо штучного інтелекту і який був підписаний ним та керівниками технологічних компаній, з якими він зустрівся у Вашингтоні.

Йдеться про Google, Anthropic, Meta, OpenAI, X та NVIDIA. Він закликав запровадити низку заходів контролю над ШІ в цих компаніях.