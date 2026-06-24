Росія просить бензин у Казахстану – Reuters

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами,

Про це з посиланням на власні джерела пише Reuters.

Зупинки на кількох великих нафтопереробних заводах у центральній Росії після атак українських дронів зменшили виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні станом на кінець червня, зазначає агентство.

"Уряд Росії розглядає заходи для стабілізації ринку, включаючи обмеження на експорт пального, підвищення субсидій для нафтопереробних заводів та імпорт — незвичний крок для одного з найбільших експортерів пального у світі", – говориться у публікації.

Цього місяця Москва дозволила нафтопереробним заводам виробляти бензин і дизельне паливо для внутрішнього ринку з нижчими якісними характеристиками. Росія також планує імпорт морського бензину, що підкреслює серйозність порушення.

Казахстан є відносно невеликим виробником пального в порівнянні з Росією, і джерела Reuters повідомили, що постачання навряд чи будуть значними.

Казахстан наразі має надлишок бензину, але технічне обслуговування на Атирауському нафтопереробному заводі з 26 червня по 20 липня зменшить доступні запаси, повідомили джерела.

Одним із можливих джерел є нафтопереробний завод "Конденсат" у Казахстані, який переробляє газовий конденсат з російського заводу "ТАНЕКО" і має квоти на експорт пального.

Завод експортував 15 207 тонн бензину АІ-92 та АІ-95 до Грузії у травні 2026 року, згідно з даними аналітичного центру паливно-енергетичного комплексу Казахстану.

Однак, "ТАНЕКО", що належить російській компанії "Татнефть", повністю зупинив переробку нафти 12 червня після атаки безпілотника, що потенційно обмежує постачання сировини.

Джерело в Казахстані повідомило, що постачання бензину до Росії може бути можливим в обмін на російське авіаційне паливо.

Казахстан стикається з нестачею авіаційного пального в липні через зростання попиту та зменшення імпорту з Росії, повідомили джерела в галузі.

Нагадаємо:

Московський нафтопереробний завод не відновить роботу ще щонайменше півроку після атак українських дронів.

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.