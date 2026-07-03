НБУ показав монету до 250-річчя США з вогнем свободи та монументом "Батьківщина-мати"
Національний банк випустив срібну пам'ятну монету "250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки".
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Монету презентували під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди 250-річчя проголошення незалежності США.
Номінал монети 10 грн. Вона виготовлена зі срібла, маса 31,1 г, тираж - 3 тис. штук.
На аверсі зображений стилізований фрагмент прапора США та слова "Многії літа!". На реверсі - Статуя Свободи й монумент "Батьківщина-мати" із символічним вогнем свободи.
Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.
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