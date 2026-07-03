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НБУ показав монету до 250-річчя США з вогнем свободи та монументом "Батьківщина-мати"

Артур Крижний — 3 липня, 18:10
НБУ показав монету до 250-річчя США з вогнем свободи та монументом Батьківщина-мати
Фото: НБУ

Національний банк випустив срібну пам'ятну монету "250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монету презентували під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди 250-річчя проголошення незалежності США.

Фото: НБУ

Номінал монети 10 грн. Вона виготовлена зі срібла, маса 31,1 г, тираж - 3 тис. штук.

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапора США та слова "Многії літа!". На реверсі - Статуя Свободи й монумент "Батьківщина-мати" із символічним вогнем свободи.

Фото: НБУ

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо:

Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету "Український авангард. Олександра Екстер", присвячену яскравій постаті європейського авангарду XX століття – Олександрі Екстер, українській художниці, педагогу, одній із засновниць стилю ар-деко.

Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри", щоб ушанувати пам'ять видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР.

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