РФ почала накачувати НПЗ грошима на тлі атак України та дефіциту пального

Росія у червні більш ніж ушестеро збільшила виплати нафтопереробним заводам, які постачають пальне на внутрішній ринок, намагаючись стримати дефіцит і залишити більше пального всередині країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Мінфіну РФ, уряд виплатив НПЗ 210,6 млрд рублів, або 2,72 млрд дол., частково компенсуючи різницю між внутрішніми та експортними цінами на пальне.

Це найбільший місячний обсяг таких виплат із грудня 2023 року. Зростання субсидій пов'язане з високими міжнародними цінами на пальне після перебоїв у Ормузькій протоці.

Підтримка внутрішніх постачань стала одним із ключових завдань російського уряду після атак України на НПЗ, які посилили дефіцит пального в різних регіонах РФ.

Без таких виплат внутрішні ціни на бензин і дизель могли б зрости сильніше, підвищивши витрати росіян і розігнавши інфляцію. Москва намагається уникнути цього перед парламентськими виборами у вересні.

Російський уряд продовжив виплати НПЗ навіть після того, як заборонив більшість експорту бензину до кінця липня.

Нагадаємо:

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Також повідомлялося, що Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину АІ-92, щоб полегшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів та позаплановими ремонтами.

Раніше Ростовський авіаперевізник "Азимут" забив на сполох через гостру нестачу авіаційного пального в південних регіонах Росії.