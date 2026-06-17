Після ударів по НПЗ Росія змушена завозити бензин з Азії

Росія вперше за довгий час почне імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За даними агентства, бензин мають доставити в один із західних портів РФ з країни Азії. Джерела не уточнили, звідки саме йтиме постачання. Торік російська влада вже розглядала закупівлі бензину в Китаї, Сінгапурі та Південній Кореї після атак на НПЗ.

Росія також різко наростила імпорт пального з Білорусі. Москва також запитувала бензин у Казахстану, але ні Білорусь, ні Казахстан не мають достатніх потужностей, щоб суттєво підтримати російський ринок.

За оцінкою Energy Intelligence, на початку червня переробка нафти в Росії впала до мінімуму за 21 рік - менш як 4 млн барелів на добу. Після атак дронів простоювали близько 30% потужностей російських НПЗ, або 2,1 млн барелів на добу.

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Нагадаємо:

На тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із постачанням палива російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам випускати на внутрішній ринок бензин і дизель класу "Євро-5", але з показниками якості, що відповідають "Євро-3".

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.