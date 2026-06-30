Ціни на пальне у Росії тепер під цензурою

Росстат припинить публікувати бюлетень про споживчі ціни на бензин і дизельне паливо – російський уряд вніс відповідні зміни до федерального плану статистичних робіт.

Про це пише The Bell.

У розпорядженні зазначено, що буде виключено пункт 1.5.13. "За цією комбінацією цифр у Федеральному плані статистичних робіт Росстату, де згадуються всі доступні статистичні показники, ховається "Інформація про споживчі ціни на нафтопродукти", – пояснює The Bell.

У цьому бюлетені містяться ціни на паливо з розбивкою за марками, за регіонами та за 1800 автозаправками у 280 містах.

"По суті, зникне інформація, за якою можна було спостерігати та перевіряти паливну інфляцію", – говориться у повідомленні.

Згідно з останніми даними російської статистики, з 16 по 22 червня бензин у Росії на тлі його дефіциту подорожчав на 3%, а дизельне паливо — на 2,7%.

За даними Bloomberg, це максимальне тижневе зростання щонайменше за останні 20 років, зазначає Bloomberg. Найбільше бензин подорожчав на Кавказі — у Дагестані (+16,5%) та Чечні (+15,2%).

Нагадаємо:

З кінця травня понад 30 регіонів Росії ввели обмеження на продаж палива, пише "Коммерсантъ". Найсуворіший режим діє в Криму та Севастополі. Там вільний продаж бензину призупинили 21 червня, повністю перевівши АЗС на забезпечення екстрених та державних служб.

Російський правитель Володимир Путін запевняє, що збитки від українських ударів по російських нафтопереробних заводах нібито "не є критичними", але при цьому заявив про необхідність нарощування виробництва засобів ППО для захисту цих об'єктів.

У Росії фіксують проблеми на ринку автоперевезень, які спричиняють перебої з постачанням пального – з ними зіштовхуються не лише внутрішні перевізники, але і компанії, які транспортують вантажі за кордон.

У тимчасово окупованому Криму почали масово закриватися автозаправні станції, у тому числі – і АЗС великих мереж.