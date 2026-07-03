Найбільший НПЗ "Лукойла" зупинився після атаки дронів

НПЗ "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 2 липня.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

НОРСИ, який посідає 4-те місце в Росії за потужністю і 2-ге за виробництвом бензину, був атакований у четвер. Унаслідок цього на заводі була пошкоджена головна установка первинної переробки АВТ-6, яка забезпечувала 53% потужності підприємства.

Ще одну установку — АВТ-5, на яку припадає 25% потужності заводу, — вивів з ладу безпілотник 24 червня. З четверга НОРСИ припинив продаж оптових партій автомобільного бензину та дизельного пального на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

НОРСИ, здатний щороку переробляти 15 млн тонн нафти і виробляти 5 млн тонн бензину.

Нагадаємо:

У ніч на 2 липня у Нижньогородській області РФ після атаки українських безпілотників було пошкоджено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Цей завод уже атакували 24 червня. Після цього він зупинив переробку нафти через пошкодження установки первинної переробки АВТ-5, яка забезпечує 25% потужності підприємства.