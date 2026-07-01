США та Іран провели переговори про правила проходу суден через Ормуз

США та Іран провели в Досі непрямі технічні переговори щодо проходу суден через Ормузьку протоку та закріплення тривалого перемир'я після останнього загострення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Переговори спираються на проміжну угоду з 14 пунктів, яку сторони підписали минулого місяця. Вона мала зупинити війну, відкрити Ормузьку протоку та запустити 60-денний період переговорів щодо постійної мирної угоди.

Однак Вашингтон і Тегеран публічно розійшлися в трактуванні цієї домовленості. Це призвело до взаємних ударів протягом останнього тижня й залишило мало ознак прогресу щодо складніших питань, зокрема ядерної програми Ірану.

За словами двох високопоставлених іранських джерел, Тегеран хоче домогтися міжнародного визнання свого контролю над протокою та права стягувати плату із суден, які входять у Перську затоку або виходять із неї.

Рух через Ормуз уже частково відновився. До війни через протоку проходила близько п'ятої частини світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що "денуклеаризація Ірану просувається добре", але не навів деталей. Про переговори в Досі він сказав: "У них були дуже добрі зустрічі, подивимося".

Нагадаємо:

У столиці Оману відбулося перше засідання спільного ірано-оманського комітету щодо щодо майбутнього управління Ормузькою протокою.

Раніше повідомлялося, що угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Іран вжив заходів для утвердження свого контролю над Ормузькою протокою, створивши передумови для запровадження в майбутньому системи збору плати за прохід, зазначивши, що може ввести страхові збори.