Спека змусила Францію знизити потужність атомних станцій

Виробництво електроенергії на АЕС Франції впало до найнижчого рівня майже за дев'ять місяців, оскільки спека змусила EDF скоротити генерацію через надто теплі річки, які використовують для охолодження реакторів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними оператора мережі RTE, середнє виробництво атомної енергії у неділю опустилося нижче 33 ГВт — це найнижчий показник з 5 жовтня. Хоча температура повітря у Франції вже знизилася після піку минулого тижня, річкам потрібно більше часу для охолодження.

Побоювання щодо постачання вже вплинули на ринок: липневі ф'ючерси на електроенергію у Франції в понеділок зростали на 27% — до 81,01 євро за МВт-год. Це найвищий рівень для найближчого місячного контракту з січня.

Французькі АЕС забезпечують близько двох третин електроенергії країни й мають ключове значення для енергосистеми Європи. Через екологічні правила EDF має обмежувати виробництво або зупиняти блоки, коли вода після охолодження реакторів може надто нагрівати річки.

EDF попередила, що під ризиком обмежень перебувають шість атомних майданчиків із сукупною потужністю близько 18 ГВт. Нижча генерація вже скоротила експорт електроенергії з Франції: за даними ENTSO-E, транскордонні потоки в середу впали приблизно до 4 ГВт — мінімуму з січня.

Дефіцит атомної генерації частково компенсували газові електростанції: добове виробництво електроенергії з газу у Франції минулого тижня зросло до найвищого рівня з початку лютого.

Обмеження через спеку зачепили й інші країни: угорська АЕС Paks отримала тимчасове звільнення від уряду після того, як температура Дунаю перевищила ліміти.

Нагадаємо:

23-24 червня стали рекордно спекотними днями для Франції за увесь час спостережень.

Через вплив екстремальних температур на інфраструктуру коригували також графік руху на залізниці та призупиняли роботу кількох реакторів АЕС.

Французьке національне агентство громадського здоров'я повідомило в неділю, що під час рекордної спеки у країні сталося приблизно на 1000 смертей більше, ніж очікувалося.