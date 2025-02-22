100% фінансового інтересу у США: Україна отримала нову редакцію угоди щодо надр

Угода між США та Україною передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти.

Про це йдеться у тексті угоди, актуальному на вечір 21 лютого, який є у розпорядженні ЕП.

Документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо.

Згідно із проєктом договору, Україна та США створюють комерційний інвестиційний фонд реконструкції, у якому США зберігатимуть 100% фінансової інтересу. Україна та Сполучені Штати керуватимуть ним спільно.

Передбачається, що Фонд сприятиме збільшенню прямих іноземних інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар. Метою визначено повернення ВВП України до рівня кінця 2021 року.

Інвестиційний Фонд отримуватиме 50% доходів з українських мінеральних та нафтогазових ресурсів (з вирахуванням фактичних витрат) задля реінвестування в українську економіку (видобувна та переробна інфраструктура, порти та інше).

Окрім цього, проєкт угоди передбачає перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та США.

Надходження з обʼєктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією можуть перевищувати 50% у разі деокупації.

Внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до моменту досягнення суми, про яку домовляться уряди. Уся некредитна фінансова допомога США, що надійде в Україну після підписання угоди буде збільшувати поріг внесків з українських доходів.

США, згідно із текстом, має намір взяти фінансове зобовʼязання щодо допомоги України на суму, яку визначать окремо.

Угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобовʼязанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших обʼєднань.

Україна та США зобовʼязуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначить деталі майбутнього Фонду.

Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде Міністерство економіки.

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Нагадаємо:

Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

20 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин.