"Я не збираюсь визнавати борг": Зеленський про угоду із США

Президент України зазначив, що він не збирається визнавати Угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів.

Про це він сказав під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що умови США за угодою про надра мали характер боргу, який Україна мала виплатити США.

"Я знаю, що у нас було 100 (мільярдів доларів від США – ред.) і я не збираюсь визнавати 500, хто б що не говорив", – зазначив Зеленський

Він також додав, що не хоче визнавати 100 мільярдів зобовʼязань, адже не вважає фінансову допомогу від США боргом.

Зеленський додав, що умови угоди про надра із США зобовʼязують Україну повертати вдвічі більше коштів, аніж США дадуть Україні. Він порівняв допомогу Україні із Ізраїлем, наголосивши на несправедливому підході до України.

"Я не підписую те, що будуть виплачувати десять поколінь українців", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо:

Угода між США та Україною передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти. ЕП дізналась деталі