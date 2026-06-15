Трамп погрожує обкласти 100% митом французькі вина: яка причина

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Франції запровадити 100% мита на вина та шампанське, якщо Париж не скасує податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній.

Про пише The New York Post.

Трамп стверджує, що вже озвучував цю вимогу президенту Франції Еммануелю Макрону напередодні саміту G7.

За його словами, Франція має відмовитися від 3% податку, який застосовується до доходів таких корпорацій, як Google, Amazon, Meta та Apple, інакше США "не залишається іншого вибору", окрім жорстких мит.

"Я сказав йому не обкладати американські компанії. Якщо вони це роблять, у мене немає вибору, окрім як запровадити 100% мита на все шампанське і вино з Франції. Все, що потрібно – прибрати цей податок, і тиску не буде", – заявив Трамп.

Попередження прозвучало напередодні саміту G7 у французькому Евіані, де лідери провідних економік світу обговорюють правила глобальної торгівлі та економічної політики.

Французький податок на цифрові послуги, широко відомий як податок GAFAM, діє з 2019 року і передбачає стягнення 3% з доходів, отриманих у країні такими компаніями, як Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Meta та Apple.

Між тим на американський припадає близько п'ятої частини світових продажів французького вина, що перевищує $2 млрд щороку.

Нагадаємо:

Раніше Торговельний суд США визнав тимчасове глобальне мито у 10%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом у лютому, нелегальним, але скасував його лише частково.