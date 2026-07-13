Міністр закордонних справ Франції звинуватив ФСБ у кібератаці

Франція має намір викликати російського посла в Парижі найближчими днями у зв'язку з імовірною кампанією кібератак, яку ФСБ Росії здійснила проти європейських країн, зокрема Франції.

Про це повідомляє Reuters.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він додав, що Франція також запровадить санкції проти деяких російських громадян та юридичних осіб.

"Сьогодні ми публічно засудимо широкомасштабну кіберкампанію, яку проводить Росія з метою саботажу та шпигунства проти десятка країн", — заявив Барро в ефірі телеканалу BFM TV.

"У найближчі дні ми викличемо російського посла у Франції", — сказав він, додавши, що Франція застосує санкції до дев'яти російських громадян та чотирьох російських юридичних осіб у зв'язку з цією кампанією кібератак, яку, за словами Барро, організувала ФСБ.

Європейський Союз намагається ухвалити 21-й пакет санкцій проти Москви у відповідь на війну Росії з Україною і, можливо, у понеділок вирішить додати нові імена до свого санкційного списку, заявив керівник зовнішньої політики Європейського Союзу.

Раніше французький уряд звинувачував Москву у проведенні кібератак проти країни.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2026 року Європа імпортувала з провідного російського СПГ-заводу "Ямал" більше скрапленого природного газу, ніж будь-коли раніше, поглинувши майже весь обсяг продукції сибірського заводу за кілька місяців до набрання чинності заборони ЄС на імпорт російського газу.