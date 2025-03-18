Акції азійських оборонних компаній злетіли через плани Європи на переозброєння
Японські та південнокорейські оборонні компанії встановили рекордні показники на фондових ринках, оскільки Європа нарощує витрати на військову техніку після заяв Дональда Трампа про можливий вихід США з "парасольки безпеки".
Про це пише Financial Times.
Акції Hanwha Aerospace, найбільшого артилерійського виробника Південної Кореї, з початку року подорожчали на 134%, а японської Mitsubishi Heavy Industries – на 26%.
У понеділок їхня вартість додатково зросла на 6,8% і 12,2% відповідно після того, як Німеччина погодилася збільшити оборонний бюджет до 500 млрд євро.
Попит на азійську зброю зростає через швидке переозброєння Європи після вторгнення Росії в Україну. Південнокорейські Hyundai Rotem, що виробляє танки, і Korea Aerospace Industries, яка випускає винищувачі, також показали значне зростання – 123% і 55% відповідно.
Південна Корея, яка не скорочувала оборонне виробництво після закінчення холодної війни, наразі входить у топ-10 світових експортерів зброї. Японські оборонні компанії також зміцнили позиції: IHI, що випускає ракети, подорожчала на 21%, Kawasaki Heavy Industries – на 34%, а виробник артилерії Japan Steel Works – на 5%.
Нагадаємо:
Rheinmetall, найбільший у Європі виробник боєприпасів, випередив Volkswagen за ринковою вартістю.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall очікує на значне зростання продажів у 2025 році – на 25-30% – на тлі посилених інвестицій Європи в оборону.
Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.