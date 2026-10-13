Зомбі-бізнес набирає силу в Азії – МВФ б'є на сполох

На компанії, які щонайменше три роки не заробляють достатньо для сплати відсотків за боргами, припадає 21,4% корпоративної заборгованості у десяти досліджених економіках Азії.

Про це пише Financial Times із посиланням на новий звіт МВФ про глобальну фінансову стабільність.

У 2008 році частка боргів таких компаній становила менш ніж 10%. Дослідження охоплює, зокрема, Китай, Індію, Таїланд, Індонезію та Південну Корею.

МВФ називає цей бізнес "компаніями-зомбі". Вони часто продовжують працювати завдяки поблажливості банків до невиконання боргових зобов'язань. Фонд попереджає, що накопичення таких боргів створює системні фінансові ризики, особливо для слабших банків.

Проблема посилюється на тлі загального зростання кредитування бізнесу. Наприкінці 2025 року корпоративні кредити в Азії становили в середньому 107% ВВП проти 81% перед світовою фінансовою кризою 2007 року.

Це також перевищує нинішній середньосвітовий показник — 93% ВВП — та рівень економік із ринками, що розвиваються, — 99%.

За даними МВФ, дедалі більша частина корпоративного боргу зосереджується саме у компаній, які не можуть його обслуговувати. Японію до дослідження не включили.

Читайте також: Зодчий китайської піраміди: історія успіху і краху засновника Evergrande

Нагадаємо:

У січні 2024 року суд Гонконгу постановив ліквідувати китайського забудовника Evergrande із зобов'язаннями понад 300 млрд доларів.

Компанія понад два роки після дефолту не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації боргів.