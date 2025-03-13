Rheinmetall обійшов за вартістю найбільшого автовиробника Європи через попит на озброєння

Rheinmetall, найбільший у Європі виробник боєприпасів, випередив Volkswagen за ринковою вартістю.

Про це пише Reuters.

Ринкова капіталізація Rheinmetall досягла 56,2 млрд євро (61,1 млрд дол), тоді як у Volkswagen вона склала 54,7 млрд євро.

Акції оборонних компаній зростають через тиск США на європейські уряди щодо збільшення витрат на безпеку. Rheinmetall став одним із головних бенефіціарів цієї тенденції, його акції зросли вдвічі від початку року та в 12 разів із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Зазначається, що інвестори активно вкладаються в оборонний сектор на тлі зростання військових витрат у Європі.

Нагадаємо:

Німецький оборонний концерн Rheinmetall очікує на значне зростання продажів у 2025 році – на 25-30% – на тлі посилених інвестицій Європи в оборону.

Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.