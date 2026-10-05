Саудити продаватимуть нафту в Азію з найбільшою знижкою за 6 років

Саудити продають нафту в Азію з найвищою знижкою з 2020 року

Саудівська Аравія несподівано знизила ціни на нафту для азійського ринку на листопад до мінімальних значень за 6 років, водночас підвищивши їх для Північно-Західної Європи та Середземномор'я.

Про це пише Reuters із посиланням на ціновий документ державної нафтової компанії Saudi Aramco.

Найбільший експортер нафти на Близькому Сході встановив офіційну ціну продажу нафти сорту Arab Light для Азії на рівні, що на 5 дол. за барель нижчий за середній показник цін на нафту сортів Oman та Dubai.

Це також на 3 долари менше порівняно з цінами попереднього місяця. За даними агентства Reuters, цей листопадовий дисконт став найбільшим із червня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Aramco розглядає можливість надання знижок на нафту, що відвантажується з Оману, аби компенсувати покупцям рекордні витрати на фрахт, зумовлені небезпекою.

За даними LSEG, у п'ятницю вартість оренди супертанкера, здатного перевозити 2 мільйони барелів нафти з Перської затоки до Китаю, становила 1,2 мільйона доларів на добу. Рік тому цей показник становив близько 80 тис. доларів на добу.

Одне з джерел агентства також зауважило, що зниження офіційних цін може компенсувати витрати часу на очікування та триваліше транспортування саудівської нафти, що експортується з єгипетського порту Сіді-Керір.

Нагадаємо:

У вересні Саудівська Аравія тимчасово зупинила нафтопровід Схід–Захід, який дозволяв обійти Ормузьку протоку, після атаки дронів, створивши новий ризик для світових поставок нафти та цін на енергоносії.

Роботу трубопроводу відновили 22 вересня, проте порт Янбу на Червоному морі продовжував стояти. 29 вересня країна повноцінно відновила відвантаження нафти.