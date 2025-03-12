"Ера переозброєння" Європи: Rheinmetall очікує значний ріст продажів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall очікує на значне зростання продажів у 2025 році – на 25-30% – на тлі посилених інвестицій Європи в оборону.

Про це пише Reutres.

Зазначається, що компанія також планує оновити прогноз з урахуванням останніх геополітичних змін.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив: "У Європі розпочалася ера переозброєння, яка вимагатиме від усіх нас багато чого. Однак це також відкриває перед Rheinmetall перспективи зростання на найближчі роки, яких ми ніколи раніше не мали".

Компанія очікує на покращення операційного результату та рентабельності до 15,5% проти 15,2% у 2024 році. Водночас Rheinmetall наголосила, що прогноз не враховує потенційного зростання на ключових ринках і буде скоригований відповідно до попиту.

Оборонний гігант також повідомив, що виплатить дивіденди у розмірі 8,10 євро на акцію за 2024 рік – значно більше, ніж 5,70 євро роком раніше.

Нагадаємо:

Європейські акції оборонного сектору різко зросли після заяв політичних лідерів регіону про збільшення оборонних можливостей ЄС і підтримку України.

Акції німецького виробника зброї Rheinmetall подорожчали у 10 разів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.