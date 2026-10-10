В чотирьох районах Києва частково не працює весь електротранспорт

Через відсутність напруги в енергосистемі призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо:

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Через атаку ворога по енергообʼєкту у Київській області, в столиці виникли проблеми з водопостачанням.

У місті Києві та у Бучанському районі області екстрені відключення світла після атаки ворога.