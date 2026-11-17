Українська правда

Унаслідок атаки російських загарбників на Києва в ніч на 17 листопада зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах. Наразі відомо про одного постраждалого.

Джерело: КМДА, голова Дарницької райдержадміністрації Олександр Ковтунов, КМВА

Деталі: Повідомляється, що є пошкодження систем критичної інфраструктури – у деяких районах перебої з водо- та теплопостачанням.

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.

У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.

В Оболонському районі зафіксовано дві пожежі, попередньо внаслідок падіння уламків. Зокрема, загоряння виникло у складських приміщеннях.

"Інформація про масштаб пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється. На місцях працюють усі необхідні міські служби", - говориться у повідомленні.

Голова Дарницької райдержадміністрації Олександр Ковтунов також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження Південного мосту зазнала ушкоджень і теплова мережа.

За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 317 будинків Дарницького району. Відповідні служби вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням подачі тепла до осель.

Також тимчасово призупинено рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" та "Видубичі".

Крім того, в КМВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Наразі його госпіталізовано у лікарню.