У Києві та частині області екстрені відключення світла
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У місті Києві та у Бучанському районі області екстрені відключення світла після атаки ворога.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки", – додали у повідомленні.
Стабілізаційні графіки у столиці наразі не діють.
Деталей щодо масштабів руйнувань у ДТЕК не уточнюють.
Нагадаємо:
Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
Через атаку ворога по енергообʼєкту у Київській області, в столиці виникли проблеми з водопостачанням.