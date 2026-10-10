У Києві та частині області екстрені відключення світла

У місті Києві та у Бучанському районі області екстрені відключення світла після атаки ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути електрику в усі домівки", – додали у повідомленні.

Стабілізаційні графіки у столиці наразі не діють.

Деталей щодо масштабів руйнувань у ДТЕК не уточнюють.

Нагадаємо:

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Через атаку ворога по енергообʼєкту у Київській області, в столиці виникли проблеми з водопостачанням.