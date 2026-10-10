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У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт

Володимир Тунік-Фриз — 10 жовтня, 13:32
У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт
У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт
Getty Images

Через атаку ворога по енергообʼєкту у Київській області, в столиці виникли проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці", – написав Кличко.

Він також зазначив, що у місті перебої з водопостачанням. "Фахівці працюють над відновленням подачі води", – додав мер.

Нагадаємо:

У Південній Борщагівці, у Києві, екстрені відключення світла після атаки ворога.

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ вода

вода

У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт
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