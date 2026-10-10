У столиці перебої з водопостачанням після атаки на енергообʼєкт

Через атаку ворога по енергообʼєкту у Київській області, в столиці виникли проблеми з водопостачанням.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

"Через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці", – написав Кличко.

Він також зазначив, що у місті перебої з водопостачанням. "Фахівці працюють над відновленням подачі води", – додав мер.

Нагадаємо:

У Південній Борщагівці, у Києві, екстрені відключення світла після атаки ворога.

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.