У Києві відновлюють рух електротранспорту

У Києві поступово відновлюють рух тролейбуси і трамваї, але поки що на маршрутах залишаються і тимчасові автобуси, які дублювали електротранспорт.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

У другій половині дня 16 листопада фахівці КП "Київпастранс" починають поступово відновлювати рух електротранспорту в столиці, говориться у повідомленні.

"Водночас, до кінця доби, для зручності пасажирів, рух тимчасових автобусів, які дублювали тролейбуси і трамваї, продовжать", – повідомляє КМДА.

Також залишаються курсувати автобуси, які забезпечують перевезення пасажирів вздовж "зеленої" та "червоної" ліній метрополітену.

Йдеться про тимчасові маршрути № 1-М − станція метро "Палац спорту" – станція метро "Лісова", № 1-МА − станція метро "Лісова" – станція метро "Арсенальна", № 1-МД − станція метро "Дарниця" – станція метро "Палац спорту".

А також про тимчасові маршрути № 3-М − станція метро "Видубичі" – станція метро "Осокорки" та № 22-ТЛ − вулиця Тростянецька – станція метро "Либідська".

Нагадаємо:

Також у Києві на мосту Патона розширили час роботи реверсивної смуги.

Раніше повідомлялося, що із вечора 3 листопада в Києві тимчасово призупиняють рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів. Частину маршрутів дублюватимуть автобуси, однак вони не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту, попередили в КМДА.