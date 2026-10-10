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У Києві зупинилось метро через відсутність напруги

Володимир Тунік-Фриз — 10 жовтня, 13:24
У Києві зупинилось метро через відсутність напруги
У Києві зупинилось метро через відсутність напруги
Фото: Київський метрополітен

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Міський голова Києва Віталій Кличко написав, що ситуація з електроенергією в столиці погіршилась після пошкодження енергооб'єкта в Київській області.

Нагадаємо:

У Південній Борщагівці, у Києві, екстрені відключення світла після атаки ворога.

електроенергія Київ метрополітен

Київ

У Києві зупинилось метро через відсутність напруги
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