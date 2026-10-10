У Києві зупинилось метро через відсутність напруги

Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Міський голова Києва Віталій Кличко написав, що ситуація з електроенергією в столиці погіршилась після пошкодження енергооб'єкта в Київській області.

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У Південній Борщагівці, у Києві, екстрені відключення світла після атаки ворога.