У Києві зупинилось метро через відсутність напруги
У Києві зупинилось метро через відсутність напруги
Фото: Київський метрополітен
Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у Київському метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Міський голова Києва Віталій Кличко написав, що ситуація з електроенергією в столиці погіршилась після пошкодження енергооб'єкта в Київській області.
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