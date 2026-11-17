Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла.

Про це повідомляють у Запоріжжяобленерго, а також у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла", – написав у Телеграм голова Запорізької ОВА Михайло Семікін і додав, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, введений план реагування на системні аварії в електромережах, повернути світло плануємо до 14:00", – повідомив керівник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський.

Нагадаємо:

Через російські атаки 16 листопада без світла залишилася майже половина Дніпра, а міський голова Борис Філатов назвав це шостим блекаутом за останні два тижні.