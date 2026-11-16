Колишній заступник міністра з відновлення Руслан Олійник розповів, що спарингував із бізнесменом Владиславом Соколовим, а згодом зустрів його в кабінеті Миколи Калашника.

Про це ексзаступник міністра з відновлення розповів в інтерв'ю УП.

На запитання про відбір підрядників для захисту енергетики Олійник відповів, що достеменно не знає, як він відбувався. Натомість згадав зустріч улітку 2025 року, коли Калашник очолював Київську обласну військову адміністрацію.

За його словами, Калашник тоді "укотре познайомив" його із Соколовим. Після уточнювального запитання Олійник пояснив, що раніше вже знав підприємця через спорт.

"Я знаю Владислава Володимировича, ми перетиналися у спорті. Навіть колись спарингували. Він теж боксер. Звідти й знайомі. Але як із представником відповідального бізнесу мене з ним познайомив сам Микола Володимирович", – розповів він.

Олійник заперечив, що рекомендував Соколова Калашнику. За його переказом, усе відбулося навпаки: керівник області покликав його до кабінету, де вже сидів підприємець, і представив їх одне одному.

Олійник відповів, що вони вже знайомі, та пояснив це спільними спортивними контактами в Дніпрі.

Сам Калашник раніше заявив журналістам "Бабеля", що не знайомий із Соколовим і нічого йому не доручав, хоча бачив його на нарадах у КОВА.

Нагадаємо:

У середині жовтня поліція обшукала офіс Соколова у справі про укриття для ліцею в Крюківщині, у якій також досліджували будівництво захисту підстанцій. Після обшуків розійшлися фотографії тераріума з крокодилом.

Зеленський повідомляв про недостовірне інформування з місць щодо ситуації зі світлом та доручив урядовцям підготувати додаткові інструменти взаємодії з громадами для прискорення відновлення.