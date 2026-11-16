Бетонні укриття приблизно на 80% підстанцій, охоплених програмою захисту Київщини, можна добудувати до Нового року за умови вирішення проблем із фінансуванням та оплатою робіт, вважає колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник.

Про це він розповів в інтерв'ю УП.

За його словами, для цього необхідно дофінансувати окремі об'єкти та допомогти підрядникам оформити акти виконаних робіт. Отримані кошти дозволили б їм розрахуватися за бетон та арматуру, придбані з відстроченням оплати.

"Я вірю, що це завдання можна виконати", – сказав Олійник.

Його прогноз стосується бетонних укриттів для трансформаторів. За поясненням ексзаступника міністра, вони мають захищати обладнання від уламків у разі влучання дрона поблизу.

Олійник також заявив, що початковим завданням було завершити захист об'єктів до 1 жовтня, включно з протидетонаційними екранами, однак цього строку не дотрималися.

Нагадаємо:

Загалом по Україні інженерний захист облаштовують на 601 елементі критичної інфраструктури.

Наприкінці жовтня Калашник повідомляв про 109 збудованих захисних споруд та потребу в додаткових 60 млрд грн для завершення робіт і наступної черги будівництва.

Частина коштів, виділених на захист підстанцій Київщини, пів року залишалася на рахунках обласної адміністрації без використання.