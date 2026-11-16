У Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення

З 16 листопада у столиці змінюють режим роботи зовнішнього освітлення: яскравість світлодіодних світильників будуть коригувати залежно від часу доби, передбачено особливий режим освітлення парків і скверів.

Про це з посиланням на КП "Київміськсвітло" інформує Київська міська державна адміністрація.

Так, увечері від увімкнення світла до комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності.

У парках і скверах у цей період вмикатимуть 50% від загальної кількості світильників. Під час комендантської години їх вимикатимуть.

Водночас на окремих об'єктах у парках і скверах електропостачання ліній зовнішнього освітлення залишатиметься увімкненим для підзарядки автономних джерел живлення пристроїв автоматизованої системи централізованого оповіщення.

Під час комендантської години світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, а світильники без такої функції вмикатимуть у кількості 50% від наявних на об'єкті.

Архітектурно-декоративне освітлення столиці вимкнуть. Виняток становитимуть підсвітка перил на Алеї художників, функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу і пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Ці об'єкти освітлюватимуть до початку комендантської години.

Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Окремий режим роботи запровадять на визначених вулицях столиці, зазначено у повідомленні. Там світлодіодні світильники з функцією димування працюватимуть на 100% потужності, а в період із 00:00 до 6:00 їх потужність зменшуватимуть до 50%.

Йдеться про такі вулиці та проспекти, як бульвар Вацлава Гавела в Солом'янському районі, вулицю Виборзьку від Академіка Янгеля до Вадима Гетьмана в Солом'янському районі, вулицю Миколи Закревського в Деснянському районі і Космонавта Поповича в Деснянському районі.

А також про проспект Лісовий у Деснянському районі, вулицю Райдужну у Дніпровському районі і Ревуцького в Дарницькому районі, а також про вулицю Академіка Янгеля в Солом'янському районі.

"Режим роботи зовнішнього освітлення коригують з урахуванням потреб міста, безпекових умов і необхідності раціонального використання електроенергії", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що через дефіцит електроенергії у столиці тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення.

Також повідомлялося, що ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою "гарячою лінією": мешканці столиці телефоном можуть отримувати інформацію про електропостачання.