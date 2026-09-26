На сайті "Суспільного" не працює відеоплеєр через російські обстріли

У Суспільного проблеми в роботі через російські удари

Внаслідок пошкодження росіянами дата-центру Cosmonova на сайті "Суспільного" тимчасово не працюють відеоплеєри.

Про це повідомляє "Суспільне".

Дата-центр Cosmonova зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 25 вересня. У компанії зазначили, що пошкоджено приміщення, однак працівники не постраждали.

Компанія повідомила про можливі перебої в роботі сервісів.

Завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Сервіси компанії продовжують працювати на резервних майданчиках. Інженери та технічні фахівці оцінюють масштаб пошкоджень.

"На жаль, наше основне ядро і Дата-центр повторно уражено і виведено з ладу. Наша команда вже працює над відновленням усіх сервісів з резервних географічно віддалених площадок у безпечних місцях.

Ми докладаємо максимум зусиль і робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути все до стабільної роботи та надати доступ до послуг", — пояснили в компанії.

Через наслідки атаки тимчасові технічні проблеми виникли й із відеоплеєрами на сайті Суспільного. Cosmonova надає технологічні рішення для онлайн-трансляцій.

Нагадаємо:

23 вересня внаслідок російської атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де було розміщене вузлове обладнання інтернет-провайдера UTELS.

Також через атаку були проблеми у роботи хмарного сервісу Fex.net.

Того ж дня через російську атаку спостерігались проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

24 вересня після російської атаки на Київ про пошкодження інфраструктури та перебої з інтернетом повідомили провайдери "Домонет", Kievnet і Faust.

Того ж дня Росія знищила дата-центр, де локалізувалися потужності хостинг-провайдера MiroHost – компанія наразі не може назвати строки відновлення його роботи.

25 вересня унаслідок атаки РФ було пошкоджено дата-центр компанії "Датагруп".

Під час проведення Ставки верховного головнокомандувача були ухвалені рішення щодо захисту дата-центрів та інших об'єктів із критичним значенням у сфері зв'язку, зазначив Зеленський.

Телеканал Новини.LIVE тимчасово призупинив ефір через перебої в роботі частини сервісів після російської атаки по столичній інфраструктурі.

Телевізійний канал Армія TV призупинив свою роботу у звʼязку із російськими обстрілами дата-центрів.