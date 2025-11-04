Українська правда
Росіяни вкотре атакували Ізмаїльський порт

Альона Кириченко — 4 листопада, 13:10
АМПУ

Вночі проти 4 листопада Ізмаїльський морський порт зазнав ворожої атаки дронами.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

"Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. На щастя, серед працівників немає постраждалих", – інформує АМПУ.

Наразі служби та фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і вже розпочали відновлювальні роботи.

Попри постійні ворожі атаки, порт продовжує роботу, зазначили в АМПУ.

Нагадаємо:

У січні-вересні 2025 року у портах Одещини зафіксували 11 російських атак на судна, внаслідок яких постраждало 13 цивільних суден та один військовий корабель.

Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський порт.

