Армія РФ атакувала Ізмаїльський порт

Альона Кириченко — 22 жовтня, 11:45
Армія РФ атакувала Ізмаїльський порт
Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський порт.

Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".

"Унаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено термінали та об'єкти портової інфраструктури. На щастя, без жертв і постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу, на території порту є перебої з електропостачанням.

Попри все, портовики продовжують свою роботу, відновлюють пошкоджене й забезпечують безперервну діяльність порту, зазначає АМПУ.

Вночі з 21 на 22 жовтня росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, у Одеській області РФ атакувала Ізмаїл та пошкодили енергетичну та портову інфраструктуру.

