У Києві проїзд для школярів та курсантів на канікулах стане платним

З 1 липня до 31 серпня у Києві проїзд для школярів у громадському транспорті стане платним, однак на час канікул передбачена знижка за проїзним.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Для школярів, які придбають пільговий проїзний, знижка становитиме 75%. Купити його можна у застосунку "Київ Цифровий", у терміналах самообслуговування, у застосунку EasyPay або на сайті КП "ГІОЦ".

Скільки коштують проїзні:

безлімітний на місяць – 325 грн;

безлімітний на другу половину місяця – 162,5 грн;

124 поїздки – 192,5 грн;

92 поїздки – 143,75 грн;

62 поїздки – 97,5 грн;

46 поїздок – 72,5 грн.

У КМДА уточнили, що разові поїздки також можна придбати на учнівський квиток, однак знижка 75% на них не поширюється.

Крім того, з 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають сплачувати й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

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Нагадаємо:

У Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а безлімітний проїзний – 4875 грн.

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.

Крім цього, Київська міська державна адміністрація не підтримала петицію з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.