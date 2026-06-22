Штрафів за перевантажені фури поменшало у 1,8 раза – "Опендатабот"

Цьогоріч в Україні зафіксували 1 388 порушень на загальну суму 19,2 млн грн зафіксували WIM-комплекси, що у 1,8 раза менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Такі дані наводить "Опендатабот".

Майже 1,4 тисячі порушень на загальну суму 19,2 млн грн зафіксували автоматичні системи моніторингу ваги вантажного транспорту у русі (WIM) за 5 місяців 2026 року за даними Укртрансбезпеки.

Середня сума штрафу трохи зросла та склала 13,8 тис. грн. Найбільше порушень фіксують на Дніпропетровщині, Вінниччині та Полтавщині. Наразі в Україні працюють 62 WIM-комплекси, найбільше — на Київщині.

1 388 порушень на загальну суму 19,2 млн грн зафіксували WIM-комплекси цьогоріч в Україні. Це у 1,8 раза менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

"Якщо торік щомісяця, в середньому, виписували близько 480 постанов, то нині цей показник скоротився до 280. Така тенденція спостерігається вже кілька років поспіль після рекордних показників, зафіксованих у перші роки роботи системи", – зазначають аналітики.

WIM-комплекси почали працювати в Україні у жовтні 2021 року, нагадує "Опендатабот". Вже у перші місяці система демонструвала надзвичайно високі результати: у грудні 2021 року було складено 3 932 постанови, а у січні 2022-го — ще 3 728.

На початку повномасштабного вторгнення WIM-системи не працювали, відповідно, за цей період майже немає штрафів.

Від початку повномасштабної війни рекордним став липень 2023 року, коли системи зафіксували 2 859 порушень. Загалом саме 2023 рік став піковим для WIM-системи: тоді було складено 12 993 постанови, а сума штрафів сягнула 196,2 млн грн.

Втім після цього почалося поступове зниження. Так, 5 800 порушень зафіксували системи вагового контролю за весь 2025 рік. Це майже стільки ж, скільки було оформлено за перші три місяці роботи системи у 2021 році.

Загальна сума штрафів у 2025 році стала найнижчою серед усіх повних років роботи WIM-системи — 76,2 млн грн, зазначають аналітики.

"Опендатабот" зазначає, що 13,8 тис. грн складає середня сума штрафу за січень–травень 2026 року, тоді як за 2025 рік — 13,1 тис. грн. Найвищі середні штрафи фіксувалися у 2021 та 2022 роках — 22 тис. грн і 20,4 тис. грн відповідно.

Найвищий середній штраф за січень–травень 2026 року зафіксовано на Кіровоградщині — близько 20 тис. грн. Щоправда, самих порушень там було небагато: лише п'ять постанов за п'ять місяців. Друге місце посіла Львівська область із середнім штрафом близько 19 тис. грн.

Лідером за кількістю складених постанов цьогоріч стала Дніпропетровщина — 181 постанова, а сума штрафів склала 2,75 млн грн. Далі розташувалися Вінницька область зі 159 постановами на 2,17 млн грн та Полтавська область, де зафіксовано 155 постанов на 2,24 млн грн.

"Попри те, що в більшості регіонів кількість штрафів скорочується, то на Миколаївщині вона стрімко зростає. Цьогоріч в області вже зафіксували вчетверо більше постанов, ніж за аналогічний період минулого року", – звертають увагу аналітики.

За даними Інформаційно-аналітичного центру дорожнього господарства, сьогодні в Україні працюють 62 WIM-комплекси. Найбільше таких пунктів контролю розташовано на Київщині — 8.

Нагадаємо:

У квітні майже п'ять мільйонів гривень надійшло до бюджету завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю.

Протягом лютого завдяки системам автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до бюджету було сплачено понад 7,6 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.