У Криму після ударів по інфраструктурі зупинено рух низки поїздів

У Криму після ударів по залізничному мосту через Північно-Кримський канал та іншій інфраструктурі зупинено рух поїздів на частині залізниці.

Про це пише "Крим.Реалії".

"За рішенням власника інфраструктури на одному з ділянок Кримської залізниці сьогодні, 18 червня, тимчасово зупинено рух. Завершальну частину шляху від ст. Владиславівка пасажири поїздів до Криму прослідують автобусами", – повідомив російський перевізник "Гранд Сервіс Експрес".

У компанії повідомили, що скасовано поїзд Сімферополь-Москва. Також були внесені зміни в порядок відправлення поїздів "Таврія" з Криму. З початкових станцій Севастополь і Симферополь пасажирів автобусами доставлять на інше місце посадки:

Про причини призупинення руху та закриття частини залізниці в компанії не повідомляють.

Але раніше з'явилося повідомлення про атаку на залізничний міст через Північно-Кримський канал в районі цього населеного пункту. Окрім цього, був атакований і розташований поруч автомобільний міст.

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