КМДА відповіла на петицію про відновлення Лук’янівського ринку

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що не знають, чи буде відновлено Лук'янівський ринок, який постраждав від російських ударів – це приватна власність.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Лук'янівський ринок Києва належить до приватної власності і, за інформацією його адміністрації, наразі розчищується його територія для подальшої організації торгівлі, але чи є наміри відновити ринок – невідомо

"Ринок "Лук'янівський" у Шевченківському районі міста Києва належить до приватної форми власності, суб'єктом господарювання якого є ТОВ "Квіткова галявина"… За інформацією, наданою адміністрацією ринку "Лук'янівський", здійснюється розчищення підпорядкованої території з метою подальшої організації торгівлі", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

За його словами, інформація про наміри власника відновити зазначений об'єкт до Київської міської ради та її органів не надходила.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України "створило та оприлюднило чіткий алгоритм дій підприємств, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів".

Відповідно до нього координація дій відбувається за підтримки Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міськради.

За оперативною інформацією, власник пошкодженого майна оформлює відповідні документи, зокрема за результатами проведених обстежень, для встановлення фактичного обсягу пошкоджень

"Працівниками Департаменту проведено перемовини з представниками 23 провідних торговельних центрів міста Києва стосовно розміщення робочих місць для постраждалих підприємців на пільгових умовах на території діючих підприємств (пільгові умови представники торговельних центрів будуть обговорювати з кожним підприємцем окремо)і", – йдеться у відповіді.

Крім цього, торговельні точки підприємців, які постраждали під час масованих обстрілів столиці, можна буде розмістити на території комунальних підприємств "Житній ринок", "Володимирський ринок" та ярмарків у Києв.

Внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня пошкоджено 552 об'єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки, зокрема згорів Лук'янівський ринок.

Петиція на сайті Київради від 2 червня із закликом відновити столичний Лук'янівський ринок після російської ракетної атаки набрала необхідну для розгляду кількість голосів, нагадує агентство.

Нагадаємо:

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".

Петиція з вимогою якнайшвидше відбудувати Лук'янівський ринок, який зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки 24 травня 2026 року, набрала необхідні шість тисяч голосів і тепер її офіційно має розглянути міська влада.