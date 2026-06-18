"Укрпошта" продала майже увесь "радянський автохлам": скільки заробила

"Укрпошта" завершує найбільший продаж списаного транспорту у своїй історії і реалізувала понад тисячу одиниць техніки, за які має отримати понад 22 мільйона гривень.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Від початку повномасштабної війни національний поштовий оператор втратив 426 автомобілів, але паралельно продовжує оновлювати автопарк і залучати кошти на модернізацію.

"Через систему "Прозорро.Продажі" національний поштовий оператор завершує найбільший продаж списаного транспорту у своїй історії, розраховуючи залучити понад 22 млн грн", – говориться у повідомленні.

За два етапи відкритих аукціонів Укрпошта реалізувала понад 1 000 одиниць техніки. Перший етап завершився у лютому продажем 716 автомобілів і приніс компанії близько 9 млн грн. Під час другого — на торги виставили ще 316 авто.

"Укрпошта" зазначає, що 42 аукціони вже пройшли, ще два перебувають на фінальній стадії, зокрема по Донецькому та Запорізькому регіонах: через складну безпекову ситуацію не відбулася частина угод

Попит на виставлену техніку перевищив очікування компанії. У торгах взяли участь понад 600 учасників, що дозволило збільшити фінальну вартість лотів майже вдвічі — зі стартових 7,7 млн грн до прогнозованих 13,7 млн грн.

Директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський зазначив, що у торгах взяли участь понад 600 учасників. Купували колекціонери, волонтери для ЗСУ та майстерні на запчастини.

"Рекордсмен — старенький Toyota Land Cruiser, за який змагалися близько 100 людей, а фінальна вартість перевищила стартову у 23 рази. Відчуваєте масштаб моєї реклами?", – написав він у Телеграм.

Загалом "Укрпошта" ліквідувала музей радянського автопрому. Серед проданих лотів — "Волги", "Жигулі", "Газелі", "УАЗи" та легендарні "буханки", частина яких була старшою за незалежність України, повідомляє поштовий оператор. Окремі вантажівки за час експлуатації подолали понад мільйон кілометрів.

Також нових власників отримають Volkswagen, Suzuki та інші легкові авто, які ще десять років тому використовувалися як службовий транспорт керівників.

Найдорожчим лотом другого етапу став київський лот із 23 радянських автомобілів, який продали за 916 тис. грн. Найдешевшим — Mazda 6 за 44 тис. грн.

"Оскільки законодавство не дозволяє національному оператору безкоштовно передавати списану техніку, відкриті аукціони стали єдиним законним механізмом її реалізації. Водночас значна частина автомобілів отримає друге життя як донори запчастин, зокрема для волонтерських і військових потреб", – говориться у повідомленні.

"Кожен проданий іржавий УАЗ — це прямий внесок у нові магістральні машини, сучасну логістику, швидкість доставки, здатність компанії працювати навіть тоді, коли ворог намагається зруйнувати інфраструктуру", — зазначив Смілянський.

Продаж старої техніки є частиною масштабної модернізації компанії. "Укрпошта" завершила 100% автоматизацію сортувальних процесів і поповнила автопарк 160 новими вантажівками MAN та IVECO.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували автомобіль "Укрпошти" у Запоріжжі та знищили дві автівки у Нікополі, тож кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

У лютому повідомлялося, що від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розпочала аукціони з продажу своїх 716 вінтажних автомобілів.

У квітні 2024 року "Укрпошта" виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 свій автомобіль, здебільшого 90-х та 2000-х років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. На перших аукціонах "Укрпошта" отримала 3,28 млн грн, що на 60% більше стартової ціни.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" оновлює автопарк 160 новими авто MAN та Iveco, які отримає до кінця року, завдяки партнерам з ЄБРР.