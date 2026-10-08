На правому березі Києва відновлюють світло та подачу води
Енергетики відновлюють електропостачання на правому березі Києва після аварійних перебоїв, які також спричинили падіння тиску у водопровідній мережі.
Про це повідомила КМДА.
Аварійні бригади працюють над відновленням роботи системи.
Також КМДА повідомила про запуск насосів і початок відновлення тиску води.
Для повернення нормативного тиску в усій водопровідній мережі знадобиться час.
Нагадаємо:
На правому березі Києва знизився тиск у водопровідних мережах, через що в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води.
Російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.
Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.