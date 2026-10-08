На правому березі Києва відновлюють світло та подачу води

Енергетики відновлюють електропостачання на правому березі Києва після аварійних перебоїв, які також спричинили падіння тиску у водопровідній мережі.

Про це повідомила КМДА.

Аварійні бригади працюють над відновленням роботи системи.

Також КМДА повідомила про запуск насосів і початок відновлення тиску води.

Для повернення нормативного тиску в усій водопровідній мережі знадобиться час.

Нагадаємо:

На правому березі Києва знизився тиск у водопровідних мережах, через що в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води.

Російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.

Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, мешканцям із друзями або родичами за межами столиці радять розглянути тимчасовий переїзд.